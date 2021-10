OM : Sampaoli aspire à "contrôler le jeu" face à la Lazio

Contrôler le jeu, le ballon et faire peu d'erreurs face à la Lazio

Avant le PSG, Sampaoli alignera "les meilleurs joueurs"



. En troisième position après les deux rencontres face au Lokomotiv Moscou (1-1) et Galatasaray (0-0), l'OM se déplace à Rome afin d'affronter la Lazio, jeudi pour le compte de la troisième journée de la compétition (18h45). Sans le soutien de ses supporters, interdits de déplacement par les autorités italiennes, le club phocéen devra réaliser une très grosse performance face à la formation de Maurizio Sarri, si elle aspire à se donner des chances de poursuivre son aventure européenne. Avant de possiblement initier une dynamique positive dans la compétition, Jorge Sampaoli a délivré certains points importants, ce mercredi en conférence de presse, notamment sur l'aspect tactique du match.D'après le technicien argentin, Marseille devra, notamment, démontrer un grand contrôle durant le match afin de limiter les possibilités de projection de son opposant. "Ce qui sera important pour le résultat, c’est de contrôler le jeu, surtout si on pense à jouer beaucoup sur la transition contre une équipe comme la Lazio, qui est très rapide. Dans ce cas de figure, les choses ne seront pas forcément à notre avantage. Il faut trouver le moyen d'attaquer en bloc, très unis. Surtout quand on rencontre une équipe aussi puissante que la Lazio. On l’a vu contre l’Inter (succès 3-1, ndlr), ils sont capables de renverser le jeu rapidement., a commenté l'entraîneur de l'OM dans des propos retranscrits par RMC Sport.Aspirant à "gagner le match", le natif de Casilda pourra s'appuyer sur les talents combinés de Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, en forme face à Lorient, dimanche en Ligue 1 (4-1). Le vainqueur de la Copa America 2015 avec le Chili a également affirmé qu'il n'allait pas procéder à une rotation avant la réception du PSG, dimanche soir à l'Orange Vélodrome (20h45)., a-t-il confié, dans des propos relatés par L'Equipe.