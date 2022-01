OM – Qarabag vers une délocalisation ?

Le 17 février prochain, en barrages de l’Europa League Conférence, l’OM se mesure à la formation azérie de Qarabag. Un rendez-vous important et pour lequel le club phocéen risque d’être désavantagé. L’équipe de Sampaoli pourrait être contrainte de jouer ce match ailleurs qu’en France. Et pour cause ; de nombreux joueurs du club adverse sont vaccinés par un vaccin non reconnu en Hexagone.

Une dérogation du gouvernement est hypothétique

La majorité des sociétaires de Qarabag ont été vaccinés au Spoutnik. Or, ce vaccin n’est pas homologué en France. A moins d’une dérogation, ils ne peuvent donc pénétrer le territoire français. L’UEFA a déjà saisi les autorités de ce pays pour savoir si une exception est à même d’être accordée aux Azerbaïdjanais, avec la mise en place d’un protocole spécial. Il est cependant peu probable que le gouvernement français cède.

Roxanna Maracineanu, la ministre des Sports, a récemment déclaré que le gouvernement fera preuve d’une grande rigueur dans ce domaine. Il s’agit aussi de rester cohérent et éviter des polémiques liées aux privilèges accordés aux sportifs comme celles nées avec le cas Djokovic en Australie. S’il n’y a pas de dérogation, cette rencontre continentale va donc se disputer sur terrain neutre.