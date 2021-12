OM : Payet mis au repos contre le Lokomotiv Moscou ?

Longoria ne néglige pas une possible participation à la Ligue Europa Conférence

Pour Sampaoli, Payet est le "leader footballistique" du jeune effectif de l'OM

Déjà éliminé de la Ligue Europa après son parcours compliqué cette saison dans la compétition (4 matchs nuls et 1 défaite en 5 rencontres),. Ceci étant le scénario le plus favorable car dans le cas d'un éventuel revers, le club phocéen serait éliminé de toutes les compétitions européennes alors qu'il figure à la troisième place du groupe E avec 4 points, 2 de plus que son futur opposant.Sondé dans les colonnes de l'Equipe ce mardi matin, le président Pablo Longoria a livré son regard sur la compétition réalisée par l'équipe, ne voulant pas déconsidérer la Ligue Europa Conférence qui pourrait être l'avenir européen des joueurs dirigés par Jorge Sampaoli.a-t-il assuré, peiné par le manque de réussite du groupe : "On ne peut être ravis, on avait l'intention d'aller loin, on l'a dit dès le tirage au sort. On a connu de grands moments de malchance. Avec quatre équipes (la Lazio, Galatasaray, l'OM et donc le Lokomotiv, ndlr) qui ont un bon niveau et de l'expérience sur la scène européenne, le groupe s'est joué sur des petits moments, des petits détails. La moindre erreur est pénalisée lourdement."Avec la perspective d'un déplacement compliqué à Strasbourg, dimanche lors de la 18ème journée de Ligue 1 (17 heures), le technicien argentin pourrait effectuer quelques rotations dans son effectif et selon des informations de L'Equipe,Présent sur le terrain durant l'intégralité du match face à Brest ce week-end à l'Orange Vélodrome lors de la défaite de Marseille (1-2), le meneur de jeu (ou encore faux numéro 9) a disputé le match avec une gêne à une cuisse. En 13 matchs dans le Championnat de France, le natif de Saint-Pierre a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives, confirmant son statut d'élément indispensable à sa formation. "Payet était un peu touché à une jambe après le match à Nantes. C'est pour ça qu'il n'a pas tiré tous les coups de pied arrêtés. Mais il est important pour nous, il est le leader footballistique de ce groupe jeune", a confié Sampaoli en conférence de presse suite au revers face à Brest.