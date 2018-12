OM-Lopez: "Nemanja était dégoûté"

Entré en jeu, dimanche, face à Guingamp, Nemanja Radonjic a de nouveau eu voix au chapitre, jeudi, face à l’Eintracht Francfort. Lancé par Rudi Garcia pour remplacer Lucas Ocampos (72e), le Serbe a de nouveau été très discret jusqu’à sa terrible relance plein axe qui a débouché sur le but de la victoire de Jovic.

L’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade a néanmoins pu compter sur le soutien de ses coéquipiers à l’issue de la rencontre. "Ce sont des choses qui arrivent, on perd tous des ballons. Nemanja était dégoûté, c’est normal. Il vient d’arriver et on va l’aider", a ainsi indiqué Maxime Lopez dans des propos relayés par L’Equipe.