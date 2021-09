OM : Le groupe contre Galatasaray avec Milik et Kamara

Kamara également de retour



🔵⚪️ Le groupe retenu par 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞, pour le match d’@EuropaLeague face au 𝙎𝙆 𝙂𝙖𝙡𝙖𝙩𝙖𝙨𝙖𝙧𝙖𝙮 avec le retour d’@arekmilik9 ! 🔥🇵🇱#OMGAL ⎮ #UEL pic.twitter.com/UB79d9FXE9

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 29, 2021

Jorge Sampaoli avait sous-entendu en conférence de presse d'avant-match qu'un retour d'Arkadiusz Milik dans le groupe de l'OM était possible, à l'occasion du match de Ligue Europa face à Galatasaray (jeudi, 21 heures à l'Orange Vélodrome).. En raison de cette blessure, il avait également dû faire une croix sur une participation au Championnat d'Europe avec la Pologne. Arrivé au sein du club phocéen lors du dernier mercato hivernal, le natif de Tychy a joué 15 matchs de Ligue 1, parvenant à inscrire 9 buts.Sur le plan sportif, l'Olympique de Marseille aura l'occasion de rebondir après sa défaite concédée face à Lens, dimanche en Ligue 1 (2-3), mais également d'enregistrer une possible première victoire en Ligue Europa cette saison, deux semaines après le nul sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1).Touché aux ischios-jambiers lors du nul à Angers (0-0), le joueur n'avait pas joué face à Lens et pourrait être un renfort de choix dans une possible rotation au milieu de terrain en raison de la période très dense des rencontres.: Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu - Amavi, Caleta-Car, Peres, Balerdi, Saliba, Lirola - Gerson, Gueye, Guendouzi, Rongier, Harit, Kamara - Luis Henrique, Payet, Milik, Dieng, Under, De La Fuente.