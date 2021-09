Quinze jours après être allé glaner un point sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1), pour son premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille s'apprête à en découdre à domicile ce jeudi avec Galatasaray. Une rencontre que la direction phocéenne appréhende, notamment sur les questions de sécurité.



L'OM a encore en mémoire les évènements et les affrontements qui avaient eu lieu en 2012 face au Fenerbahçe. A l'époque, les supporters des deux équipes s'étaient violemment affrontés dans les tribunes. Pour ne pas revivre une telle situation, le club marseillais et la préfecture de police ont planché sur la mise en place d'un dispositif particulier, comme le relate La Provence.

Stadiers et CRS en nombre

Les stadiers seront ainsi présents en nombre au Vélodrome, soutenus par plusieurs compagnies de CRS. Pas de supporters venus de Turquie en revanche, puisque le pays est placé en zone rouge Covid, mais tout de même 3 400 places prévues dans le parcage visiteurs. Le média explique enfin que ce que craignent notamment les responsables marseillais, ce sont les supporters turcs qui se repartiraient un peu partout dans le public. Les stadiers ont ordre de les repérer et de les conduire dans le fameux parcage visiteurs.