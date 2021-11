Au lendemain d'un succès convaincant contre le Sparta Prague (3-0), l'Olympique Lyonnais enfile le costume de favori en Ligue Europa. C'est l'opinion de l'ancien milieu de terrain Pierre Bouby, aujourd'hui consultant pour La Chaîne L’Équipe. “Je me rappelle dans quel état était Lyon en fin de saison dernière. Je me rappelle aussi des matchs amicaux de l’OL en début de saison et les progrès réalisés depuis la reprise de Peter Bosz. Beaucoup de choses ont été faites, que ce soit sportivement ou extrasportivement. On voit qu’il maitrise parfaitement le système OL et qu’il est la pierre angulaire de ce club. Tout le monde lui fait confiance. Il a les joueurs derrière lui, tout comme le président et le staff. Il arrive avec une proposition et garde sa ligne de conduite. Il fait exactement ce qu’il faisait dans les clubs dans lesquels il était avant", a noté l'ancien joueur.

Bouby loue la montée en puissance de l'OL

"Je suis surpris d’apprendre qu’en Ligue 1, ils ne proposent pas grand-chose, a continué Bouby. Ils ne m’inquiètent pas du tout. Ils ont un banc et sur le terrain, des phénomènes comme des Paqueta ou Toko-Ekambi, qui est en train de faire une bonne saison. Ils dégagent une certaine puissance. On a retrouvé un Lopes qui est décisif. Il y a aussi tout ce qui est fait autour avec Boateng. C’est un candidat potentiel avec des cadres qui assument leur rôle donc je les vois progresser et devenir plus important sur la fin de saison”, a conclu l'ex-Auxerrois.