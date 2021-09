OL : Bosz vise la première place du groupe

🎙 Le coach Peter Bosz avant #OLBIF : "C'est un match important pour nous demain. On veut absolument gagner. On a plusieurs joueurs blessés. Je ne veux pas parler du derby. Le plus important est le match de demain." pic.twitter.com/Yz60cV3K0S

— Olympique Lyonnais (@OL) September 29, 2021

Bosz n'a pas la tête au derby face à l'ASSE

. Lors de son entrée en lice dans la compétition, la formation dirigée par Peter Bosz est allée s'imposer sur la pelouse des Glasgow Rangers grâce à une réalisation de Toko-Ekambi et un but contre son camp de Tavernier (0-2). Jeudi, Lyon recevra Brondby à l'occasion de la deuxième journée de la compétition (18h45) et en conférence de presse le coach hollandais a affirmé son ambition première. "Le format a changé, il faut être premier pour continuer en Europe. On veut finir dans ce groupe, c'est clair", a-t-il expliqué, préférant s'éviter un possible seizième de finale face à un reversé de la Ligue des Champions en cas de possible deuxième place.Face au champion du Danemark, l'entraîneur de l'OL n'a pas l'intention de prendre la rencontre à la légère, même si l'OL aura un derby à disputer, dès dimanche sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (20h45).. Tu ne peux qu'avoir du succès si tu regardes match après match. Ce qui compte pour moi, c'est demain", a considéré l'entraîneur. Pour cette nouvelle sortie européenne, Lyon ne pourra pas s'appuyer sur plusieurs éléments : Jérôme Boateng (entorse à la cheville), Islam Slimani, et Jason Denayer sont forfaits. "Les blessés sont indisponibles pour quelques jours, et pas pour plusieurs semaines, donc c’est déjà bien. L’effectif est de qualité, donc j’aurai onze bons joueurs pour débuter demain", a confirmé Bosz.