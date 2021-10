OL : Bosz veut "tout faire" pour gagner face au Sparta Prague

Le Sparta, une équipe joueuse d'après Bosz

L'OL vise un nouveau succès en Ligue Europa. Placée dans la poule A, la formation dirigée par Peter Bosz compte deux succès en autant de rencontres, obtenus contre les Glasgow Rangers (0-2) et Brøndby (3-0).Un calendrier pour le moins serré qui a suscité la réaction de Bosz, pas forcément convaincu par le bénéfice d'une telle cadence, comme il l'avait évoqué il y a quelques semaines. "On a un groupe de 21 joueurs. Ils sont tous prêts à jouer. On joue demain soir, et à 13h contre Nice (dimanche). J'ai déjà dit que ce n'était pas bien, mais c'est comme ça. On pense d'abord au match de demain, c'est le plus important. Mais bien sûr, le match suivant est important aussi", a-t-il souligné dans des propos retranscrits par RMC Sport.a-t-il affirmé par la suite, confirmant le retour de Tino Kadewere et les forfaits d'Islam Slimani et Moussa Dembélé sur le plan offensif.Interrogé sur la formation tchèque, qui talonne l'OL à 2 unités au classement, le technicien hollandais a insisté sur la volonté de jeu de la formation dirigée par Pavel Vrba. "Le Sparta est une équipe qui n'a pas peur de jouer de derrière, et qui court beaucoup.. Également présent en conférence de presse, le capitaine Léo Dubois a expliqué s'attendre à match compliqué : "On est là pour terminer premiers de ce groupe. C'est un match très important. C'est une double confrontation primordiale", a clamé le joueur, alors que Lyon recevra le Sparta lors de la quatrième journée, le 4 novembre prochain sur la pelouse du Groupama Stadium.