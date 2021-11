OL - Bosz : "Nous voulons encore gagner les deux derniers matchs"

Bosz veut maintenir le bon état d'esprit au sein de son groupe



Dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'OL affrontera le vainqueur du 16ème entre un deuxième de Ligue Europa et un troisième de Ligue des Champions. Les matchs se dérouleront les 10 et 17 mars alors que le tirage au sort, lui, aura eu lieu quelques semaines plus tôt, le 25 février.



Grâce à un doublé d'Islam Slimani (61ème, 63ème) et une réalisation de Karl Toko Ekambi (90eme+2), l'OL a obtenu une large victoire face au Sparta Prague, ce jeudi soir (3-0) et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Assurée de terminer en tête du groupe A avant les deux prochains matchs, face à Bröndby (le 25 novembre) puis les Glasgow Rangers (le 9 décembre), la formation dirigée par Peter Bosz ne lâchera cependant pas la compétition lors des prochaines oppositions, comme l'a expliqué le technicien hollandais.Ceux qui ont joué méritaient de jouer pour leur comportement à l'entraînement. Maintenant, nous voulons encore gagner les deux derniers matchs de la poule pour maintenir le bon état d'esprit dans le groupe. Je n'ai pas du tout été inquiet au terme de la première période. Le Sparta a pressé haut. Nous avons toujours réussi à aller vers l'avant avec quelques situations où nous avons manqué la dernière passe. Il ne nous manquait que de marquer, ce que nous avons réussi après la mi-temps", a-t-il indiqué, dans des propos retranscrits par L'Equipe.