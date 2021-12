OL : Bosz évite de parler du cas de Juninho

Bosz veut se concentrer sur les Rangers plutôt que sur le cas de Juninho



🎙 Le coach Peter Bosz en conférence de presse à la veille de #OLRFC : "Il y a beaucoup à gagner pour nous demain. On peut gagner un sixième match d'affilée en Europe. On veut ce record. Cela pourra donner de la confiance à l'équipe."

, l'OL devra s'imposer aux yeux de son entraîneur, Peter Bosz, qui s'est présenté en conférence de presse, ce mercredi, refusant de voir cette opposition comme dépourvue d'enjeu sportif. "Je ne suis pas d'accord, il y a un enjeu, il faut gagner. On veut absolument terminer avec 6 victoires. Ça donnerait de la confiance et l'équipe en a besoin. Donc il y a beaucoup à gagner. Et oui, je vais faire tourner l'équipe", a-t-il expliqué dans des propos relatés par L'Equipe.Le technicien hollandais s'est également montré déçu par le manque de régularité de son équipe dans les performances, alors qu'elle a concédé un nul face à Bordeaux dimanche en Ligue 1 (2-2).. Ça nous arrive trop souvent et ce n'est pas bon pour la confiance", a analysé l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, estimant être responsable, au même titre que les joueurs.En revanche, Bosz ne s'est pas montré très bavard au sujet du cas de Juninho alors que le directeur sportif de l'OL, en poste depuis 2019, pourrait quitter l'OL dès cet hiver selon L'Equipe, une information qui a été confirmée par l'intéressé auprès du Progrès. Le 17 novembre dernier, sur RMC Sport, Juninho avait exprimé son souhait de quitter ses fonctions de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais au terme d'un contrat courant jusqu'en juin 2022.[...] On est concentrés sur notre match", a répondu Bosz sur ce sujet, dans des propos retranscrits par L'Equipe.