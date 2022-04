OL : Bosz donne des bonnes nouvelles de Toko-Ekambi

Karl Toko-Ekambi sera là ce soir (lors de l'entraînement, ndlr). Il n'est plus malade. Je vais parler avec lui pour voir son état de forme. Il s'est entraîné à la maison", a-t-il expliqué.

"On est là pour gagner le match"



. Plus tôt ce mercredi matin, à la veille du quart de finale de Ligue Europa qui opposera les deux formations en Angleterre (jeudi, 21 heures), le groupe de l'OL avait été dévoilé sans la présence de l'attaquant, positif au Covid-19. Déjà absent contre Angers dimanche en Ligue 1 (3-2), le deuxième meilleur buteur de l'équipe rhodanienne (13 buts dont 6 en C3), s'est remis du Covid, a annoncé Peter Bosz. En conférence de presse, le technicien hollandais a donné des nouvelles positives : "L'opposition face au sixième de Premier League, elle, ne devrait pas être une mince affaire, mais qu'importe, Bosz a affiché une forte confiance en les possibilités de son équipe. "C'est une équipe qui fait une bonne saison, une équipe qui fait les choses ensemble, ça se voit", a-t-il analysé, dans des propos relatés par RMC Sport. Son objectif est limpide :. Opéré d'un genou la semaine dernière, Maxence Caqueret ne sera pas là, ce qui "pose des problèmes" au natif d'Apeldoorn, qui devra organiser son équipe afin de s'adapter au mieux à ce forfait. Le technicien s'est également confié sur une possible victoire dans la compétition, ce qui serait l'assurance d'une qualification à la prochaine édition de la Ligue des Champions : "C'est le chemin le plus court. Jusqu'à présent, on a bien fait en Europe, il faut continuer comme ça. Mais je ne pense pas à ça, il faut penser d'abord au match de demain".Également présent en conférence de presse, Houssem Aouar a estimé que les profils du club anglais et de l'OL étaient similaires. "C'est une équipe très athlétique, avec beaucoup d'intensité mais aussi beaucoup de justesse technique", a commenté le milieu offensif., a affirmé le joueur, dans des propos relatés par RMC Sport.