OGC Nice : Vieira va « aligner la meilleure équipe » contre le Bayer

Les résultats se suivent et commencent à se ressembler pour l'OGC Nice depuis près d'un mois. Les Azuréens restent sur quatre défaites consécutives, et doivent stopper l'hémorragie. Entre la double confrontation contre le Slavia Prague, le derby contre Monaco et le match contre la lanterne rouge dijonnaise en Ligue 1, cela fait beaucoup pour Patrick Vieira et ses hommes.« Pour être clair, je vais aligner la meilleure équipe pour gagner le match, a d'emblée lancé le coach. Notre seule concentration, c'est le match de demain (ce jeudi) soir, pas celui de dimancheà Reims, en Ligue 1. Je vis cette spirale négative comme les supporters, comme les joueurs, comme tous les employés du club. C'est un moment très difficile pour nous. Je dois faire front, je suis le garant de ce projet. Je dois mettre les choses en place pour redresser la situation. Bien sûr que les joueurs sont touchés, qu'il y a une perte de confiance. C'est à moi de trouver les bons leviers pour qu'ils expriment leurs qualités et leur talent sur le terrain. »« Ce qui est important, c'est être des compétiteurs. On a ce match à domicile. On sait que les choses sont très compliquées. On a envie de retrouver certaines valeurs, de retrouver le goût de la victoire. Pour ça, il faut remettre les ingrédients qu'il faut. On est dans un moment difficile où on a un manque de confiance. C'est mon rôle de faire comprendre ce qui n'a pas été, mais aussi qu'on n'est pas devenus une mauvaise équipe du jour au lendemain. » Quasiment éliminés de la Ligue Europa, les Aiglons devront faire sans Kasper Dolberg et Pierre Lees-Melou en plus de Dante (genou) et Atal (cuisse).Le premier, infecté par le Covid-19 il y a plusieurs jours, s'est bien remis du virus mais il est rentré de sélection avec une blessure aux adducteurs.Concernant Pierre Lees-Melou, le milieu de terrain s'est blessé à une cheville lors du dernier match et doit passer plus d'examens. « Quand j'étais joueur, poursuit Vieira, j'ai connu des moments très difficiles pendant ma carrière, des moments où j'étais blessé, où j'avais perdu ma place et je n'ai jamais baissé les bras, je me suis toujours battu. Ce moment que je suis en train de traverser ne me changera pas. Je suis dans le vrai : je sais que les résultats ne sont pas bons, mais je vais continuer à m'accrocher, à me battre, je vais être encore plus exigeant avec moi-même et avec tout ce qu'il y a autour de l'équipe. »