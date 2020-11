Naples : Un hommage des supporters et joueurs pour Maradona

Lorenzo Insigne

Ce jeudi, Naples a salué, à sa façon, la mémoire de Diego Armando Maradona. Décédé mercredi des suites d'un arrêt cardiaque, l'ancien numéro 10 du Napoli jouit d'une image de dieu dans le sud de l'Italie. Et, à l'occasion de la rencontre face à Rijeka, ce jeudi soir en Ligue Europa, supporters et joueurs se sont montrés à la hauteur du 10. En tant que joueur du Napoli, Maradona a remporté un doublé Coupe-Championnat en 1987, une Coupe de l'UEFA en 1989 et un nouveau Scudetto en 1990, avant de quitter le club en 1991.De nombreux fumigènes ont été allumés par les supporters autour du stade San Paolo, qui pourrait d'ailleurs être appelé "Diego Maradona". Des chants "Diego" ont ainsi pu se faire entendre pendant de longues minutes., lui, a déposé une gerbe de fleurs pour saluer la mémoire du "Par ailleurs, les joueurs, avant le coup d'envoi, avaient des maillots floqués du numéro 10 avec le nom de Maradona. Le SSC Napoli a publié un texte adressé à Maradona sur son site officiel par la suite : "Diego, amour unique et immense. Si le monde pleure le plus grand joueur de tous les temps, Naples célèbre ce soir un fils, un ami, un père et un frère. Diego, amour unique et immense. Le champion, le joueur étoile, l'idole, le roi, le génie irremplaçable de l'univers bleu qui nous a donné un rêve éternel. Merci pour les émotions, pour le bonheur, pour la splendeur, pour ton immense cœur qui ne cessera jamais de battre. Tu es de nouveau sorti de la Terre pour entrer dans la Légende. Tu as battu la mort pour t'abandonner au mythe. Et maintenant, Diego, ramène-nous avec toi au Paradis. Ceci est ta ville, ceci est ta maison, ceci est ton peuple, ceci est ton peuple. Diego, Amour Unique et Immense. Naples t'aimera pour toujours !"