Naples - Gattuso : "Normal que je me fasse massacrer"

Contre Grenade, Gattuso devra composer sans plusieurs éléments : Victor Osimhen

, mais il sera également privé de Petagna, Manolas, Lozano, Demme, Hysaj, ou encore Ospina.





. Avant de défier Grenade, en seizième de finale retour de la Ligue Europa, jeudi, le club est dans une position très inconfortable en raison de la dynamique globale mais également du revers lors de l'aller (2-0). Septième du classement en Italie, Naples ne brille pas et son entraîneur, Gennaro Gattuso, se trouve menacé par un possible licenciement, qui est évoqué depuis plusieurs semaines dans la presse italienne.Le technicien italien a assumé l'entière responsabilité des critiques, ce mercredi en conférence de presse. "Les critiques sont méritées quand les choses ne vont pas bien. Le grand responsable c'est moi car je suis l'entraîneur.. En ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut des résultats. C'est une période difficile au niveau des résultats et des blessures, mais il faut des actes, pas des paroles", a affirmé le natif de Corigliano.Il veut croire à une possible remontée alors que Naples devra s'imposer 3-0, au minimum, pour voir la suite de la compétition. "