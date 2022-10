Nantes : Kombouaré pas préoccupé par son avenir après la déroute contre Fribourg

"Moi je vais toujours me relever, c'est ma vie"



. 19ème de Ligue 1, la formation entraînée par Antoine Kombouaré a été corrigée par Fribourg ce jeudi soir en Ligue Europa (0-4), quelques jours après avoir subi un autre revers d'envergure face au Stade Rennais (3-0). Alors que le dernier succès des Canaris toutes compétitions confondues remonte au 8 septembre dernier - contre l'Olympiakos - Antoine Kombouaré se trouve sous la pression, de par sa condition d'entraîneur. En conférence de presse, celui qui était il y a quelques mois à peine un véritable héros pour avoir conquis une Coupe de France s'est montré conscient de la situation.c'est ce en quoi on doit apprendre de cette équipe de Friboug", a-t-il analysé, dans des propos retranscrits sur le site officiel du club. Estimant que ce match n'était évidemment pas la "meilleure préparation" dans l'optique de la réception de Brest, dimanche en Ligue 1, le natif de Nouméa a affiché une confiance importante sur le thème de sa situation personnelle."Je joue gros chaque week-end, mais c’est le cadet de mes soucis, vraiment, je suis surtout préoccupé par mon club qui est 19ème de Ligue 1. On a envie de travailler fort. Posez vos questions aux personnes concernées. J’y crois et je travaille.", a clamé Kombouaré, dans des propos relatés par RMC Sport.