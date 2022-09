Nantes : Kombouaré confiant avant l'Olympiakos

"Pourquoi pas se qualifier"



18 ans que les supporters du FC Nantes attendent ça.. Face à l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, Hwang et Yann M’Vila - Marcelo, l'ancien du Real Madrid n'a pas été convoqué dans le groupe - les Canaris entendent bien jouer le coup à fond. C'est ce qu'a affirmé Antoine Kombouaré en conférence de presse, ce mercredi., a-t-il affirmé aux médias dans des propos retranscrits par France Bleu Loire Océan. Conscient du "coup à jouer" dans un groupe qui comportera également les présences de Karabagh et Fribourg, le natif de Nouméa a mis en avant son désir de transmettre de la "sérénité" à son groupe même si il a rappelé que ses joueurs avaient la possibilité "d'écrire l'histoire" face à un opposant qui était présent dans le chapeau 1 lors du tirage et reste habitué à la Coupe d'Europe.Estimant que lest, Alban Lafont a également livré son sentiment. "C’est une équipe qui a l’habitude de jouer les compétitions européennes. On sait à quoi s’attendre et on connaît leur système de jeu même si c’est une équipe qu’on n'a pas forcément l’habitude de regarder parce qu’ils ne sont pas dans notre championnat", a affirmé le capitaine des Canaris, "impatient" d’être sur le terrain.