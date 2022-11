Nantes - Kita : "On va jouer contre une institution du football"

Kita : "Pour nous, c'est du bonus"



1996 - Nantes va retrouver la Juventus presque 27 ans après et une demi-finale retour de Ligue des Champions remportée 3-2 (0-2 à l'aller et élimination). Souvenirs. #UELdraw #UEL pic.twitter.com/6AFTUt2ZGy

— OptaJean (@OptaJean) November 7, 2022

Des affiches alléchantes pour les clubs français lors des 16èmes de finale de Ligue Europa. Rennes se mesurera au Chakhtior Donetsk, Monaco au Bayer Leverkusen et Nantes aura l'opposant le plus prestigieux sur le papier avec une double confrontation face à une Juventus Turin sur la pente ascendante en Serie A., Franck Kita a confié sa grande satisfaction de voir les Canaris se mesurer à une telle institution., a-t-il affirmé au micro de RMC Sport, refusant de parler de revanche face à la Vielle Dame mais évoquant plutôt le meilleur rêve possible pour la formation entraînée par Antoine Kombouaré. 16ème du classement de Ligue 1, et défait à Reims dimanche (1-0), Nantes devra sans doute hausser le curseur afin de prolonger l'aventure européenne mais la pression, elle, sera indéniablement sur les épaules de la formation de Massimiliano Allegri, éliminée lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions. "Pour nous, c'est du bonus. L'objectif dans cette compétition était de sortir des poules, c'est désormais chose faite., a clarifié Kita.

Actuel vice-président de la Juve, l'ancien milieu de terrain légendaire Pavel Nedved a lui manié la retenue au moment d'évoquer cette future opposition. "Ils sont seizièmes, mais douze points en quatorze matches, cela ne veut rien dire, parce qu'on ne jouera que l'an prochain", a-t-il nuancé, conscient de l'impact du temps afin de régler certains détails des deux côtés. Victorieuse de l'Inter Milan dimanche avec un Adrien Rabiot buteur (2-0), la Juve se situe à 10 points de Naples en Serie A mais espère une montée en puissance claire alors qu'elle a été minée par les blessures depuis l'exercice 2022-2023. "Avec le retour de ceux qui ont manqué le plus, comme Pogba, Chiesa, Di Maria, Paredes, on peut lutter. On fera beaucoup mieux", a prévenu Nedved, dans des propos retranscrits par l'AFP.