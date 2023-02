Nantes éjecté de la Ligue Europa après une cuisante défaite face à la Juventus

Nantes dit adieu à la Ligue Europa et va maintenant se concentrer sur les compétitions nationales. Ce jeudi soir, le club nantais recevait la Juventus de Turin pour son barrage retour et, une semaine après un nul 1 but partout dans le Piémont, tous les espoirs étaient autorisés en vue de la qualification. Seulement, les joueurs d'Antoine Kombouaré ont été étrillé par une Vieille Dame pleine de confiance. Grâce à un fabuleux triplé d'Angel Di Maria, la Juve l'a emporté 3 buts à 0 et sera au rendez-vous des 8es de finale de la C3.

La Juve file en 8e de finale

Les hommes de Massimiliano Allegri ont été parfaitement lancés par l'ancien joueur du PSG. Di Maria a ainsi ouvert le score dès la 8e minute du match avec une merveille de frappe enroulée sur laquelle Alban Lafont n'a rien pu faire. L'Argentin a ensuite doublé la mise après avoir obtenu un penalty suite à une faute de main de Nicolas Pallois. Le défenseur des Canaris a été exclu sur le coup avec un carton rouge direct. Di Maria a transformé la sentence, plaçant les Bianconeri sur un matelas en vue de la qualification. Au retour des vestiaires, le match a été plus disputé mais Di Maria a finalement vu triple à la 77e minute. Le champion du monde 2022 a donc qualifié à lui seul la Juventus et a brisé le rêve européen de Nantes. Désormais, il faudra se concentrer sur la course au maintien en Ligue 1 et sur la défense du titre en Coupe de France avec un quart de finale à venir la semaine prochaine face à Lens. La Juventus va, elle, pouvoir continuer de tenter d'obtenir un trophée européen cette saison.