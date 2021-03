MU - Milan, un classique européen pas si commun

1958 - Demi-finales de Ligue des Champions A Old Trafford, quelques mois seulement après le crash aérien des "Busby Babes", Manchester United remporte le premier affrontement entre les deux clubs (2-1). Mais au retour, Milan ne laisse aucune chance aux Red Devils, 4-0 avec un doublé de Juan Schiaffino (déjà buteur à l'aller). L'équipe de Cesare Maldini - qui n'a joué que l'aller - sera battue par le Real Madrid en finale.



1969 - Demi-finales de Ligue des Champions Onze ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence, au même stade de la compétition. Les Milanais de Giovanni Trapattoni ou Gianni Rivera passent encore face au MU de George Best (toujours dirigé par Matt Busby), en s'imposant 2-0 à l'aller avant de concéder une défaite 1-0 en Angleterre - sur un but de Sir Bobby Charlton. Cette fois, Milan ira gagner la Ligue des Champions contre l'Ajax.

2005 - Huitièmes de finale de Ligue des Champions Il faudra attendre plus de 35 ans pour que les deux monuments se retrouvent dans le football moderne. Et c'est toujours Milan qui gagne, deux fois 1-0 sur deux buts de Hernan Crespo. Wayne Rooney, qui deviendra le meilleur buteur de l'histoire des MU - Milan (et de loin, avec six réalisations), est déjà présent à Manchester, ainsi qu'un certain Cristiano Ronaldo.

2007 - Demi-finales de Ligue des Champions Wayne Rooney marque deux fois à l'aller (3-2) et se voit secondé par Cristiano Ronaldo, contre deux buts de Kaka pour Milan. Au retour, les grands Rossoneri de Carlo Ancelotti, emmenés par leur maestro Andrea Pirlo, valident leur quatrième qualification en autant de duels grâce à un succès 3-0 sur des buts de Kaka, Clarence Seedorf et Alberto Gilardino. Ils iront ensuite conquérir leur septième et dernière C1.

2010 - Huitièmes de finale de Ligue des Champions MU tient enfin sa revanche ! Pour l'ultime affrontement en date entre les deux clubs, les hommes de Sir Alex Ferguson s'imposent 3-2 à Milan puis 4-0 à Manchester. C'est là que Wayne Rooney survole son sujet, inscrivant quatre des sept buts pour les Red Devils (un doublé à chaque match). A l'aller, Ronaldinho avait également marqué pour l'équipe dirigée alors par Leonardo.