MU empoche sa qualification, Martial buteur

Manchester United a enregistré sa 3e victoire en 4 journées de Ligue Europa, jeudi contre le Partizan (3-0), et se hisse en 16e de finale. Les Red Devils ne peuvent pas être rattrapés par la formation serbe, 3e avec 6 points de moins, qu'ils ont battue à deux reprises.

Mason Greenwood (22e), Anthony Martial (33e) et Marcus Rashford (49e) ont marqué de jolis buts, au grand bonheur du public d’Old Trafford.

Alkmaar, large vainqueur à Astana (0-5), est 2e à deux unités de MU.

A good night's work for #MUFC means we're through to the last 32 of the #UEL