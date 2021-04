MU compte sur "Pogback"

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇬🇧 #CarabaoCup

🤩 OHHHH quel coup franc de Paul Pogba !

✨ Le Français régale excentré sur le côté gauche !

🚀💥 Une énorme patate, le gardien n'a pas le temps de bouger !https://t.co/NcWz72atlx

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 30, 2020



Un doublé en Europa Ligue et puis s'en va ?

Autant pour Didier Deschamps que pour Ole Gunnar Solskjaer, et bien sûr pour le joueur lui-même, la blessure de Paul Pogba a été en quelque sorte salvatrice. Durant un peu plus d'un mois, de début février à mi-mars, l'international français était blessé à la cuisse. Au coeur du rythme encore plus infernal qu'à l'accoutumée, dans cette saison de Covid, le champion du monde a pu souffler en ratant dix matchs avec Manchester United. Pas de chance pour lui,, allant notamment s'imposer chez les voisins de City (0-2). Il y a même de quoi se poser des questions : le club acette saison (notamment les trois lors de son autre blessure à la cheville, plus courte, fin novembre).Paul Pogba n'en reste pas moins un titulaire indiscutable aux yeux de son coach : "On sait combien il est important pour nous. Même si les autres se sont bien débrouillés sans lui, on connaît tous sa qualité et il nous est d'un grand secours." Dès son retour, à Milan, c'est lui qui a qualifié MU pour les quarts de finale, en inscrivant le but de la victoire en Italie (0-1, après un nul 1-1 à l'aller).Toutefois, ce n'est toujours pas son rôle premier, lui qui continue d'apporter une vraie touche technique parfaitement complémentaire au rayonnement de Bruno Fernandes.

"Vous pouvez être un leader à la fois sur le terrain et en dehors, complète-t-il (pour le site de l'UEFA). Vous parlez aux jeunes joueurs et à l'ensemble de l'équipe pour les motiver ; et motiver mes coéquipiers me motive en retour. Chaque fois que je vois un coéquipier s'entraîner et travailler dur, ça me pousse à m'entraîner et à repousser mes limites aussi. Il faut que tout le monde soit impliqué si l'on veut réussir. On ne peut pas gagner seul."



L'ancien milieu de la Juventus ne cesse de faire volte-face quant à ses envies de départ, au gré des résultats finalement surprenants de MU. Dans un entretien récemment accordé à Sky Sports, il a aussi indiqué préférer sa relation avec Ole Gunnar Solskjaer qu'avec José Mourinho, "qui allait contre les joueurs". C'est enfin une saison de premières pour lui : ses deux premiers buts en tant que remplaçant (à Brighton, en League Cup, et à Milan), sa première saison à deux buts de l'extérieur de la surface, son premier coup franc direct (toujours sur ce match à Brighton, fin septembre). Et bientôt un premier doublé de victoires en Ligue Europa, lui qui l'avait déjà remportée pour sa première année en 2017 - avec un but en finale contre l'Ajax (2-0) ?