Mourinho : "Jouer la Ligue Europa, c’est comme concourir en Formule 2"

Durant sa carrière, José Mourinho a eu le privilège de soulever à deux reprises la Ligue Europa (en 2013 et 2017). Les équipes qu’il a dirigées ont souvent joué à fond cette compétition. Pourtant, le coach portugais n’a pas de penchant particulier pour cette épreuve. Au contraire, il estime qu’en comparaison avec sa grande sœur la Ligue des Champions, la C3 manque cruellement d’attractivité. "Ce n'est pas la plus grande compétition d'Europe", a-t-il confié dimanche après le match victorieux de sa formation de Tottenham contre Arsenal. "C’est la deuxième (plus grande). Mais quand un club gagne la Ligue des Champions ou quand un joueur la gagne ou un manager le fait, et bien, si vous demandez à Lewis Hamilton s'il veut gagner la Formule 2 ou la Formule 3000 ou peu importe le nom, il vous dira que non, car ça sera trop pour lui ».

La Ligue Europa reste « mieux que rien »

Tout en soulignant que la Ligue Europa ne le fait pas du tout vibrer, The Special One a quand même précisé que « c’est mieux que rien ». Avec Tottenham, il va devoir très certainement disputer cette épreuve l’année prochaine et il reconnait que ça reste une bonne consolation. « C’est sûr que je préfère jouer l’Europa League plutôt que de rester sans compétition européenne, a-t-il tonné. Je pense que c'est un trophée que Tottenham aimerait obtenir. Bien sûr, [Manchester] United, c'est un club avec une dimension qui pense à la Ligue des champions, mais nous avons joué en Europa League et nous l'avons gagnée. Je pense que nous devons tout faire pour jouer en Ligue Europa la saison prochaine et nous devons nous battre pour cela. »