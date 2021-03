Mourinho et la Ligue Europa, c’est je t’aime moi non plus

A Tottenham, les trophées commencent à prendre la poussière. Pour trouver trace d’un dernier titre, il faut remonter à la Coupe de la Ligue 2008, remportée par Dimitar Berbatov et ses coéquipiers face au Chelsea de Didier Drogba (2-1). Et c’est même le seul glané depuis l’arrivée de Daniel Levy aux commandes du club nord-londonien en février 2001.



Durant ces 20 ans, José Mourinho, qui a succédé à Mauricio Pochettino en novembre 2019, a lui accumulé les trophées, et il espère bien en faire de même avec les Spurs. Si le championnat est une nouvelle fois hors de portée, malgré un regain de forme ces dernières semaines dans le sillage d’un Gareth Bale retrouvé et auteur de six buts lors des six derniers matchs, il y a une finale de League Cup à disputer le mois prochain contre Manchester City, ainsi que les huitièmes de finale de la Ligue Europa, avec un match aller jeudi soir face au Dinamo Zagreb.



"J’adorerais aider, et contribuer à remporter un trophée. Et je trouve que c’est parfois injuste de juger un propriétaire ou un président sur les trophées remportés, parce que ça dépend aussi très souvent des autres, a répondu Mourinho en conférence de presse, questionné sur le manque de trophées depuis l’arrivée de Levy. Donc j’adorerais qu’on en gagne un pour lui mais pas seulement, pour les joueurs aussi ainsi que les supporters."

Mourinho : "Être forts dans chaque compétition" :

Seul Trapattoni le devance



Vainqueur de 12 finales sur 14 disputées, le technicien portugais en connaît un rayon en la matière, lui qui était un peu plus rentré dans l’histoire en 2017 en remportant sa deuxième Ligue Europa avec Manchester United. 14 ans après la première, lorsqu’il était encore à Porto et qu’elle s’appelait Coupe UEFA. Un quatrième trophée européen, avec ses deux victoires en Ligue des champions, qui en faisait le deuxième entraîneur le plus titré sur la scène continentale derrière Giovanni Trapattoni.



Il y a quatre ans, c’est pourtant à reculons qu’il avait disputé la compétition avec les Red Devils. Avant de finir par en faire l’objectif principal en raison des difficultés rencontrées en championnat. Car, et c’est là tout le paradoxe, le "Mou" n’est pas un grand fan de la C3. "Ce n’est pas une compétition dont je suis amoureux, ce n'est pas une compétition que j'aimerais beaucoup jouer, mais quand vous ne pouvez pas jouer à la Ligue des champions, vous jouez la Ligue Europa. Dans ma carrière, je n'ai joué que deux fois la Ligue Europa et je l'ai gagnée deux fois. Ce serait pas mal de la jouer une troisième fois et de la gagner une troisième fois", confiait-il l’été dernier. Il égalerait alors Trapattoni et Unai Emery, seuls coachs à l’avoir remportée trois fois. Pas mal pour une épreuve qu’il n’aime pas…