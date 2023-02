Monaco prend la porte de la Ligue Europa après sa défaite aux tirs au but face au Bayer Leverkusen

La qualification pour les 8es de finale aura donc dû se jouer aux tirs au but entre l'AS Monaco et le Bayer Leverkusen. Ce jeudi soir, les barrages retour de la Ligue Europa sont au programme et les joueurs du club du Rocher avaient rendez-vous avec le club allemand du côté de Louis-II. Après un succès sur le fil la semaine dernière grâce à une superbe frappe décisive d'Axel Disasi en fin de rencontre, Monaco devait terminer le travail en Principauté devant ses supporters. Mais finalement, le club du Rocher a eu toutes les peines du monde et a dû jouer sa qualification lors d'une séance fatidique de tirs au but.

Car alors que Monaco avait un but d'avance au coup d'envoi, tout a été à refaire dès la 13e minute suite à l'ouverture du score de Florian Wirtz. La pépite du Bayer Leverkusen a lancé les hommes de Xabi Alonso. Loin de se démonter, Monaco est rapidement revenu au score suite à un penalty de son capitaine Wissam Ben Yedder à la 19e minute. Mais ce match était destiné à être fou et Palacios a permis au Bayer de reprendre les devants au tableau d'affichage suite à une réalisation à la ... 21e minute. Avec un but de retard et un cumulé de 4-4 à la pause, Monaco avait encore toutes ses chances pour la qualification.

Sauf que l'ancien Toulousain Amine Adli est venu planter le troisième but du Bayer peu avant l'heure de jeu (1-3, 58e). Monaco devait donc absolument marquer au minimum un but afin de rester en vie dans ce barrage retour. Et le salut est venu de Breel Embolo, buteur à la 84e minute. Les prolongations ont été au menu de ce match mais aucune des deux équipes n'a réussi à forcer la décision durant les 30 minutes supplémentaires. Finalement, c'est la séance de tirs au but qui a été au programme en vue de savoir qui allait se qualifier en 8e de finale. Et Monaco a manqué de réussite dans cet exercice, étant battu par le Bayer (5 TAB à 3), qui file donc au tour suivant de la Ligue Europa. Après Nantes, éliminé par la Juventus de Turin, un autre club français prend la porte en Ligue Europa.