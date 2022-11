Monaco : Les ambitions de Clement avant la 'finale' face à l’Étoile Rouge

Un seul chemin est visé par l'AS Monaco. A la veille de la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade (jeudi, 18h45), le club princier a mis en avant son désir de s'imposer afin de conserver son actuelle 2ème place du groupe H - à minima étant donné que Ferencváros est leader avec 3 points de plus. "Ce sera un match contre un adversaire qui met beaucoup d'intensité dans son jeu, qui propose beaucoup de duels, qui a de bons joueurs de ballons au milieu. On doit jouer un grand match pour le gagner", a prévenu Philippe Clement ce mercredi en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

"Je suis certain que nous sommes prêts pour demain"

La 2ème place sera un objectif clair pour Monaco, qui possède 1 petit point de plus que Trabzonspor et son futur opposant. Désireux de se concentrer sur la production de son équipe, avec et sans ballon, Clement n'a pas pour autant déprécier une éventuelle 3ème place, qui serait synonyme de barrage de Ligue Europa Conférence. "J'ai vu un grand entraîneur (José Mourinho), cet été, qui s'est fait tatouer sur son bras la Ligue Europa Conférence, après avoir été très content et très fier de la remporter. C'est une compétition européenne dans laquelle tu peux avoir des matches plus grands qu'en Ligue Europa", a-t-il estimé. Puis d'assurer que "nous jouerons pour la 2ème place. Nous voulons gagner demain. C'est notre défi".



Reconnaissant les "difficultés" ponctuelles de son groupe lors des matchs couperets, le technicien belge s'est montré optimiste avant ce rendez-vous décisif pour l'avenir européen du club. "Mes joueurs ont déjà eu à gérer ces rendez-vous importants. Je suis certain que nous sommes prêts pour demain", s'est-il exprimé, convaincu que le nul concédé à Ferencváros la semaine dernière (1-1) sera jugé comme une étape importante dans l'évolution de l'ASM lors des prochains mois.