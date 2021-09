Monaco - Kovac : "Cela a été un match difficile"

𝗟𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗰𝗿𝗼𝗮𝘁𝗲 satisfait de ce début en @EuropaLeague (1-0)

👊 De bon augure avant le derby, dimanche.



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 17, 2021

"Sturm Graz va poser des problèmes aux autres équipes de la poule"

L'AS Monaco a su repartir de l'avant. Défait par l'Olympique de Marseille samedi en Ligue 1 (0-2), le club princier s'est imposé sur la plus petite marge possible pour son entrée en Ligue Europa face à Sturm Graz, jeudi soir à Louis-II (1-0). Le but inscrit par Krépin Diatta à la 66ème minute aura été suffisant au bonheur de Monaco. Placée dans un groupe B relevé avec son adversaire du soir, la Real Sociedad et le PSV Eindhoven, la formation monégasque devra continuer sur ce chemin. "Nous avions fait quelques changements dans le onze de départ. Cela a été un match difficile face à une équipe de Graz performante en défense., a expliqué Niko Kovac en conférence de presse.Dans son équipe de départ, le technicien croate s'était notamment passé des présences de Fabregas, Ben Yedder et Golovin. Entrés en jeu lors du second acte, les trois éléments ont d'ailleurs été impliqués sur le but de Diatta. "C’était un match très difficile pour nous. C’est normal pour une équipe qui joue à l’extérieur de jouer en bloc bas., a clamé Kovac, heureux du match de Diatta : "Je suis vraiment content qu’il ait pu marquer ce soir (jeudi). Mais, il ne m’a pas écouté, je lui avais demandé de marquer deux buts !", a ironisé le coach de l'AS Monaco. Dimanche, pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le club princier se déplacera sur la pelouse de l'OGC Nice (13 heures).