Monaco : Clement s'attend à une "belle opposition" contre Ferencváros

Un parcours européen à lancer pour Monaco



🎙️ À la veille de la réception de @Fradi_HU, le Coach @philippe_clemnt et 𝗞𝗿𝗲𝗽𝗶𝗻 𝗗𝗶𝗮𝘁𝘁𝗮 se sont présentés face à la presse. ⤵️#ASMFER

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 14, 2022

. Toutes compétitions confondues l'AS Monaco de Philippe Clement s'est offert de la confiance en enchaînant les victoires contre Nice (0-1), l’Étoile rouge de Belgrade (0-1) et l'OL (2-1). De quoi envisager sereinement la réception du club hongrois de Ferencváros, pour le compte de la 2ème journée de la Ligue Europa ? Le technicien belge a observé de belles valeurs dans son groupe lors de la semaine écoulée : solidarité, discipline, force mentale et physique, mais pas seulement. "Il y a également de plus en plus d’automatismes. Ce qui est normal avec un nouveau système et des nouveaux joueurs de plus en plus intégrés dans le collectif", a-t-il valorisé ce mercredi en conférence de presse.Affirmant s'attendre à une "belle opposition" face à un Ferencvaros qui s'est également imposé lors de la sa première rencontre dans la compétition face à Trabzonspor (3-2), l'ancien entraîneur du Club Bruges s'est avancé à une analyse élogieuse de son futur adversaire.Ils peuvent également jouer en transition", a-t-il assuré.De retour à un bon niveau après sa blessure au genou survenue en novembre dernier, Krépin Diatta, très en vue contre l'OL dimanche dernier, a tracé la voie à suivre :. Place aux actes sur le terrain.