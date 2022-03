Monaco : Clement a "confiance" en ses joueurs pour renverser Braga

"Inverser la tendance est tout à fait possible"

Pour l'AS Monaco, il sera nécessaire de réaliser une performance de très haut niveau face à Braga. Si le club princier aspire à continuer sa route en Ligue Europa et effacer ainsi le revers concédé lors du 8ème de finale aller au Portugal (2-0), certains ingrédients seront impératifs., a commenté Philippe Clement, ce mercredi soir en conférence de presse.Soulignant les "circonstances spéciales" observées depuis son arrivée au club en janvier dernier (blessures, cas de Covid, faits de match contraires), le technicien belge a affirmé sa foi générale. "J’ai confiance en mes joueurs et en le projet du club", a-t-il expliqué, puis de poursuivre sur l'état d'esprit de ces dernières heures :Battu à Strasbourg lors de sa dernière sortie en Ligue 1 (1-0), Monaco devra également se méfier d'un opposant qui dispose de qualités spécifiques. "Nous savons que Braga est l’équipe qui a le plus tiré au but en Ligue Europa, ils ont une grande force offensive", a valorisé Clement, certain que la remontée est possible :. Mais pour cela, nous devons réaliser un match plein pendant 90 minutes, ou plus".