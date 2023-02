Manchester United : une recrue des Red Devils ne sera pas présente pour le choc face au Barça en Ligue Europa

Mauvaise nouvelle pour Manchester United et Erik Ten Hag. Tandis que demain soir, le club mancunien va affronter le FC Barcelone en barrage aller de la Ligue Europa, avec une rencontre prévue au Camp Nou jeudi soir, le coach néerlandais des Red Devils va devoir se passer d'une recrue hivernale pour ce choc. Car le club anglais a indiqué sur son site hier que sa recrue Marcel Sabitzer ne serait pas éligible pour ce match face aux Catalans. L'ancien joueur du Bayern Munich, qui remplace Casemiro dans l'entrejeu suite à sa suspension, a pris trois cartons jaunes lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions et il est suspendu pour cette rencontre jeudi soir.

Sabitzer suspendu jeudi soir

Alors que Christian Eriksen s'est blessé à la cheville et se retrouve absent pour plusieurs mois, Ten Hag ne va pas pouvoir compter sur Sabitzer pour ce choc en Espagne. Lisandro Martinez est également suspendu pour cette rencontre et cela enlève deux joueurs de marque pour le coach néerlandais des Red Devils. Ce dernier va devoir trouver des solutions afin d'aligner la meilleure équipe face à un FC Barcelone en grande confiance depuis quelques semaines et qui devra s'imposer à domicile avant un retour bouillant à Old Trafford.