Manchester United : Pogba juge l'AS Rome comme "un beau challenge"

Gunnar Solskjaer ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans un entretien accordé au site officiel de l'UEFA, Paul Pogba a fixé l'ambition des Red Devils, articulée autour d'un sacre final dans le tournoi.

"On ne peut pas gagner seul"

Manchester United possède un statut à assumer. Considéré comme le grand favori à la victoire finale en Ligue Europa, le second de Premier League affrontera l'AS Rome en demi-finale de la compétition, avec le match aller qui se déroulera jeudi soir, sur le terrain d'Old Trafford (21 heures). Après avoir su se défaire de l'AC Milan en huitième puis de Grenade en quart, la formation d'OleLe champion du monde 2018 n'a plus gagné de trophée avec Manchester United depuis mai 2017 et un succès en Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam sous la direction de José Mourinho (0-2) et veut y remédier. "C'est un grand défi. C'est une grande équipe et un beau challenge. On a attaqué la compétition avec une mentalité de gagnant, avec l'objectif de remporter le trophée. La Roma aussi veut le gagner, ils ne sont pas là pour rigoler. Il va falloir montrer de l'envie", a-t-il expliqué. Devenu un véritable leader dans l'effectif, à 28 ans, le natif de Lagny-sur-Marne a expliqué son rôle : "Chaque fois que je vois un coéquipier s'entraîner et travailler dur, cela me pousse à m'entraîner et à repousser mes limites aussi.