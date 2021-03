A l'image d'Eden Hazard au Real Madrid (mais évidemment dans une moindre mesure), Paul Pogba a trop souvent manqué cette saison à Manchester United. Pas que les Red Devils se soient mal débrouillés sans lui puisqu'ils occupent actuellement la 2eme place du classement de Premier League, mais la puissance et la justesse de leur international tricolore leur ont parfois manqué pour débloquer des situations bloquées. Ce jeudi face à l'AC Milan, en 8eme de finale retour de la Ligue Europa, United pourra de nouveau compter sur "La Pioche."



Touché à la cuisse droite le 6 février dernier lors du nul concédé par son équipe face à Everton (3-3), Paul Pogba a donc passé plus de cinq semaines éloigné des terrains. Le milieu de vingt-huit ans pourrait donc entrer en jeu, voire même être titularisé si Ole Gunnar Solskjaer l'estime capable de débuter le match face aux Milanais. Tenu en échec à Old Trafford à l'aller (1-1), Manchester United va devoir travailler pour parvenir à se qualifier pour les quarts.

Pogba opposé à Ibrahimovic ?

En plus du retour de Paul Pogba, les Red Devils enregistrent ceux de David de Gea, Edinson Cavani, et dans une moindre mesure, de Donny van de Beek. Pas d'Anthony Martial cependant, puisque le Français n'est pas remis d'un coup à la hanche. Côté milanais enfin, Zlatan Ibrahimovic, qui avait aussi loupé la première manche face aux Mancuniens, pourrait être de retour. Un sacré choc en perspective.