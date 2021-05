Manchester United : L'appel au calme de Solskjaer

L'heure est à l'apaisement du côté de Manchester United. Quelques jours après une impressionnante manifestation des supporters des Red Devils, qui ont même envahi la pelouse d'Old Trafford dimanche dernier, à l'encontre de la famille Glazer, propriétaire du club, Ole Gunnar Solskjaer a fait un nouvel appel au calme. En effet, alors que les débordements ont notamment provoqué le report du choc de la 34eme journée de Premier League contre Liverpool, le Norvégien aimerait bien que cet événement ne vienne pas briser l'élan de son équipe. Actuellement à la lutte la 2eme place du championnat en Angleterre et un titre en Ligue Europa, les coéquipiers de Paul Pogba ne doivent pas se disperser. Ainsi, ce mercredi, à la veille de la demi-finale retour de la compétition européenne, l'entraineur de Manchester United a lancé un appel au calme en conférence de presse, avant de retrouver l'AS Rome jeudi soir.

💬 Ole: "As a team we need to develop and improve, so we're going to play to win the game.

"There might be one or two changes to the selection, but it's not done — Roma have been part of upsets before and we want to get to the final."#MUFC #UEL pic.twitter.com/Q7itsl4umB



— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2021





« La communication entre eux va s'améliorer »



« Nous devons écouter, nous devons entendre la voix des supporters. Tout le monde a le droit de manifester, mais cela doit être fait de manière civilisée. Malheureusement, quand vous forcez les portes, quand les policiers ont peur pour leur vie, c'est déjà un pas de trop. Ça devient une question de sécurité et non plus une question d'opinion. J'ai reçu des excuses personnelles de leur part (des propriétaires du club, ndlr). J'ai toujours eu une bonne relation avec eux et ils écoutent ce que je leur dis. Ils écoutent aussi les supporters et je suis sûr que la communication entre eux va s'améliorer désormais. Mon travail, ma priorité, ça doit être les résultats. Ce serait dommage que tout le bon travail effectué par les joueurs soit perturbé, donc notre priorité est de jouer bien et de se qualifier pour la finale », a notamment lancé Solskjer, face à la presse. Après la victoire à l'aller (6-2), Manchester United devra finir le travail à Rome.

Man United - Liverpool officiellement reporté