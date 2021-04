Manchester United : L'ambition assumée de Pogba

"Aller chercher ce trophée"

Manchester United a rapidement plié son affaire, ce jeudi soir en quarts de finale retour de la Ligue Europa. Vainqueurs à l'aller contre Grenade en Espagne (0-2), les partenaires de Paul Pogba, remplacé dès la mi-temps en raison d'une gêne au genou et d'un carton jaune, ont de nouveau su s'imposer sur le même score grâce à une réalisation d'Edinson Cavani (6ème) et un but contre son camp de Jesus Vallejo (90ème) . Les rencontres se disputeront les 29 avril (aller) et 6 mai (retour).Au micro de RMC Sport, Paul Pogba s'est projeté sur ce duel à venir face au septième de Serie A. Le champion du monde 2018 veut passer cette étape afin de se rendre en finale - face au vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera Arsenal à Villarreal. "On voulait une victoire. Il fallait faire attention car ils pouvaient être dangereux avec leur façon de jouer. Je pense qu’on va jouer contre Rome, donc on va se préparer pour ça aussi. L’AS Roma, c’est un grand club.Je suis bien avec les joueurs qui sont autour de moi. On a cet objectif de remporter ce trophée. On l’a déjà fait (en 2017 contre l'Ajax Amsterdam, ndlr) et on sait que ce ne sera pas facile. Maintenant, on joue l’AS Roma, il va falloir les battre pour aller chercher ce qu’on veut", a-t-il expliqué.