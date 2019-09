Manchester United : Greenwood dans l’histoire

Sauveur des Red Devils, jeudi, à l’occasion du déplacement de Manchester United à Astana pour le compte de la 1ere journée de Ligue Europa, Mason Greenwood est entré dans les livres des records du club mancunien.

Grâce à son but, le jeune attaquant, âgé de 17 ans et 353 jours, est en effet devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en Coupe d’Europe, surpassant ainsi Marcus Rashford, buteur sur la scène européenne à 18 ans et 117 jours. Suit ensuite George Best, qui avait 18 ans et 158 jours au moment de son premier but sur la scène européenne.