Man Utd: Une équipe bis contre Alkmaar

Comme lors de la victoire contre Astana (1-0), Manchester United joue sans de nombreux titulaires pour la rencontre à Alkmaar, ce jeudi (18h55), en Ligue Europa.

David De Gea, Victor Lindelöf, Nemanja Matic ou Juan Mata accompagnent les doublures Diogo Dalot, Fred et Marcos Rojo ou les jeunes Brandon Williams, Angel Gomes et Mason Greenwood.

Harry Maguire, Scott McTominay, Jesse Lingard et Marcus Rashford sont sur le banc, alors que Paul Pogba et Anthony Martial sont blessés.

Le onze de départ: De Gea- Dalot, Lindelöf, Rojo, Williams - Fred, Matic - Mata, Gomes, James - Greenwood.

Ole makes 8️⃣ changes to #MUFC's starting XI, including a first start for #MUAcademy left-back Brandon Williams...#UEL