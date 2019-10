Man Utd: Martial titulaire à Belgrade

Après avoir effectué son retour à la compétition dimanche dernier contre Liverpool (1-1), en entrant en fin de match, Anthony Martial est cette fois-ci titulaire avec Manchester United, pour la rencontre de Ligue Europa sur le terrain du Partizan, ce jeudi (18h55).

L’international français sera soutenu par Jesse Lingard et Juan Mata dans le secteur offensif, alors qu’Ole Gunnar Solskjaer opte pour un système avec une charnière centrale à trois. Le milieu défensif James Garner honore sa première titularisation avec son club formateur.

Marcus Rashford, Daniel James et Mason Greenwood sont les options offensives sur le banc.

Le onze de départ: Romero - Jones, Maguire, Rojo - Wan-Bissaka, Garner, McTominay, Williams – Lingard, Mata - Martial.

