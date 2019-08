Man Utd et le FC Séville s'en tirent bien

L'UEFA a effectué ce vendredi le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les favoris à la victoire finale, comme Manchester United et le FC Séville, issus du chapeau 1, ont globalement été épargnés. Les Anglais devront sortir du groupe L, où ont également été envoyés Astana, le Partizan Belgrade et l'AZ Alkmaar.

De leur côté, les Andalous héritent du groupe A, au même titre que l'Apoel Nicosie, Qarabag et Dudelange. Finaliste malheureux de la compétition au printemps dernier, Arsenal sera dans le groupe F, en compagnie notamment de l'Eintracht Francfort, demi-finaliste la saison passée, et tombeur du Racing Club de Strasbourg en barrage. Au sein du groupe J, l'AS Rome se frottera, entre autres adversaires, au Borussia Mönchengladbach, alors que le groupe G apparaît assez ouvert entre le FC Porto, les Young Boys Berne, le Feyenoord Rotterdam et les Rangers.