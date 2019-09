Ole Gunnar Solskjaer a opté pour une formation très rajeunie pour l'entrée en lice de Manchester United en Ligue Europa, à Old Trafford, contre Astana.

Axel Tuanzebe, Mason Greenwood et Tahith Chong sont ainsi titulaires aux côtés de Phil Jones ou encore Marcus Rojo.

Sur le banc, on retrouvera notamment Harry Maguire et Juan Mata. Blessés, Anthony Martial et Paul Pogba sont absents.