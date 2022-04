Lyon, désabusés, les supporters sombrent dans la violence

Il va falloir trouver un terme plus approprié à certains supporters. Une partie des soutiens de l’Olympique Lyonnais ne peuvent plus être qualifiés de la sorte. Et ce n’est pas le seul club visé. Jeudi soir, lors de la correction reçue par l’OL devant West Ham en quart de finale retour de Ligue Europa (0-3 ), des individus ont exprimé leur colère de manière ultra violente.

Des dizaines de personnes ont tenté d’abattre les barrières déployées qui les séparaient de la pelouse. Sans l’intervention rapide des stadiers, qui sait ce qu’il se serait produit ? Depuis le début de la saison, des débordements de ce genre, jets de bouteille, fumigènes et autres amabilités, ne sont pas des cas isolés (le derby du Nord, Nice-OM, Lyon-OM…)Doit-on rappeler qu’il ne s’agit que de sport ? La déception et la frustration font partie de la vie des supporters. On ne joue pas Fight Club dans une enceinte sportive. Jean-Michel Aulas, le patron de l’OL, l’a rappelé ce vendredi matin dans un tweet.