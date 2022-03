Après la semaine de tous les contrastes, beaucoup de sentiments s'entremêlent, dans les rangs de Lyon, ces dernières heures. Le club rhodanien reste sur une défaite cuisante à domicile contre Rennes (2-4). Mais quelques jours plus tôt, il avait aussi signé un succès probant sur la pelouse du FC Porto en Ligue Europa (0-1). Et c'est sur ce match, précisément, que Peter Bosz souhaite s'appuyer avant la seconde manche contre la formation lusitanienne.

"Plus réguliers en Europa League qu'en Ligue 1, c'est un fait"

« On n'oublie pas ce qui s'est passé dimanche mais maintenant on pense à Porto, a expliqué le technicien néerlandais en conférence de presse, dans des propos repris par L’Équipe. On a gagné là-bas, face à une belle équipe et ça aussi il ne faut pas l'oublier. On a des joueurs d'expérience dans l'effectif et aussi des jeunes joueurs (...) c'est un bon mix. J'ai confiance en mon équipe. L'équipe est plus régulière en Ligue Europa qu'en championnat, c'est un fait. C'est dur d'expliquer pourquoi. Parfois, on n'est pas stable mais depuis la trêve c'est mieux. »