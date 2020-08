Luuk de Jong, l'inattendu héros sévillan

Face à une équipe dont la spécialité est le jeu aérien, Luuk de Jong s'est offert un doublé de la tête pour permettre à Séville de remporter la Ligue Europa (3-2). Cette performance en finale de la C3 contre l'Inter Milan lui a permis de rentrer dans l'histoire du club andalou. Il n'y était pourtant pas attendu. Mais à l'image de sa prestation du soir, le Néerlandais n'en est pas à un paradoxe près.

Devenu remplaçant, de Jong a qualifié Séville pour la finale de la C3

Luuk de Jong a été snobé par Bordeaux

Ce vendredi soir, le natif d'Aigle, en Suisse, a égalisé après une dizaine de minutes de jeu puis il a donné l'avantage aux siens un quart d'heure plus tard. Un véritable exploit face à des Nerazzurri favoris de cette finale de Ligue Europa. Mais le vrai miracle provoqué par Luuk de Jong remonte à la demi-finale contre Manchester United (2-1).C'était son premier but avec les Rojiblancos sur la scène continentale. Le plus important. Comme transcendé par l'enjeu d'un dernier carré européen, l'attaquant a porté son équipe jusqu'à la victoire finale. Ce vendredi face à l'Inter, il a été impliqué dans tous les bons coups. Une vraie satisfaction pour un joueur qui n'était même pas attendu dans le onze de Julen Lopetegui.Le joueur qui a marqué six buts en Liga cette saison avait vu son statut de titulaire être menacé par l'arrivée de Youssef En-Nesyri durant l'hiver. Contraint à la cohabitation durant l'été, le Néerlandais avait dû se contenter d'un rôle de joker ces deux dernières semaines. Un statut qui lui a permis de se réinventer au moment de revenir dans le onze sévillan pour la finale. Cette belle performance lui a offert l'opportunité de terminer sa première saison espagnole sur une bonne note.Un moment-clé dans une carrière. Avant son transfert à Séville, Luuk de Jong avait tenté sa chance en Angleterre et en Allemagne sans s'y imposer. A Newcastle comme à Mönchengladbach, il n'avait pas réussi à performer aussi bien qu'au PSV Eindhoven. Deux ans après avoir été repoussé par Bordeaux, l'international néerlandais a été élu homme de la finale de la Ligue Europa. La preuve qu'il n'en fait qu'à sa tête.