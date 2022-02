L’UEFA promet une pluie de billets gratuits

La fidélité paie. C'est ce que veut et va prouver l'UEFA puisque l'instance européenne de football a décidé d'offrir quelques 30 000 billets gratuits, à répartir entre les supporters de toutes les équipes qui disputeront cette saison une finale de coupe d'Europe. La Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence et la Ligue des champions féminine sont concernées.

Il ne s'agira toutefois pas d'une grande tombola. Bien au contraire. Ces fameux sésames seront distribués selon des critères bien précis, ainsi que l'UEFA l'a elle-même annoncé : "Chaque club finaliste pourra utiliser ces billets afin de récompenser ses supporters les plus fidèles." Comme le souligne L’Équipe, cette mesure concerne donc les détenteurs d'un abonnement saisonnier "depuis le plus longtemps", mais aussi les supporters ayant assisté au plus grand nombre de matchs à l'extérieur.

Prix gelés pour certaines catégories

De son côté, l'UEFA ajoute que "ces billets ne pourront donc pas être offerts aux sponsors, aux partenaires, ni aux officiels du club". Elle annonce enfin que le prix des place pour les trois prochaines finales de la Ligue des champions sera gelé comme suit : "catégorie 4 à 70€ et 3 à 180 euros."