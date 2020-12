Lille, une campagne européenne qui fera date

Déjà qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, Lille se déplace à Glasgow pour affronter le Celtic sans pression. Les hommes de Christophe Galtier sont invaincus après cinq journées de Ligue Europa et le seul enjeu de cette rencontre concerne la lutte à distance avec l'AC Milan pour la première place du groupe H. Plus qu'une qualification dans la poche, les Dogues ont déjà réalisé une saison unique dans l'histoire du club.

Avec au moins onze points à la fin de la phase de poules, le club nordiste va réaliser le meilleur premier tour de son histoire dans une compétition européenne. En Ligue des Champions ou en C3, le LOSC n'avait jamais fait mieux que dix unités. C'était en 2009-2010 après avoir affronté Valence, le Genoa et le Slavia Prague en Ligue Europa. Onze ans plus tard, les partenaires de Yusuf Yazici vont faire tomber cette marque. Et ils pourraient même faire encore mieux …



Lyon 2012-2013, la référence française en Ligue Europa



Au Celtic Park, Lille a l'occasion de terminer sa phase de poules en restant invaincu. Si le PSG en a l'habitude en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus rare pour les écuries françaises engagées en Ligue Europa. Depuis la saison 2009-2010 et l'introduction de la formule actuelle, il n'y a que quatre pensionnaires de Ligue 1 qui ont réussi cet exploit. Paris y est parvenu en 2010-2011, Lyon en 2012-2013 et 2013-2014 puis Saint-Etienne en 2016-2017. En évitant la défaite à Glasgow, le LOSC pourrait se faire une belle place dans l'histoire européenne des clubs français. C'est simple, si les coéquipiers de Jonathan Bamba battent le Celtic, ils termineront le premier tour avec 14 points sur 18 possibles.

Seul l'OL version 2012-2013 avec 16 unités a fait mieux. A l'époque, la formation entraînée par Rémi Garde n'avait concédé qu'un nul sur la pelouse du Sparta Prague dans un groupe qui comprenait aussi Bilbao ou l'Hapoël Ironi Kiryat Shmona. Cet exploit n'avait pas empêché les Gones de se faire éliminer dès les seizièmes de finale par Tottenham. Le LOSC est donc prévenu. Si ce déplacement sur la pelouse du Celtic n'est pas sans enjeu, les potentiels records qui tomberont lors de ce choc n'offriront aucune garantie avant les échéances du printemps.

Galtier : "Important de finir premier" :