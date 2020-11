Lille : Galtier s'attend à un Milan différent sans Ibrahimovic

Lille, pas favori contre le Milan, selon Galtier



🎙 Christophe Galtier : "Demain, on devra jouer de la même manière, avec les mêmes ingrédients et la même générosité"

Jeudi soir en Ligue Europa, Lille aura l'occasion de se qualifier pour la suite de la compétition, en cas de succès face à l'AC Milan (18h55). Victorieuse à l'aller à San Siro (0-3), l'équipe dirigée par Christophe Galtier ne devra pas, cette-fois, rencontrer Zlatan Ibrahimovic sur son passage. L'attaquant de 39 ans, buteur le plus prolifique du championnat italien devant Cristiano Ronaldo cette saison, est forfait à cause d'une douleur au biceps fémoral de la cuisse gauche, survenue face à Naples en Serie A, dimanche.Pour Galtier, l'absence de l'ancien attaquant du PSG change la donne. Particulièrement en ce qui concerne son opposant, leader du Clacio est en pleine forme depuis le début de cet exercice 2020-2021 (invaincu en 8 matchs de championnat, une défaite en Ligue Europa). "Ça devrait inciter le Milan à revoir son système de jeu. C'est un joueur hyper important dans leur animation, il est le meilleur buteur du calcio. Je peux penser que le Milan va évoluer sur une autre animation, avec plus de profondeur, plus de percussion et de transitions offensives. Il faudra trouver le juste équilibre, et ne pas se faire prendre à défaut, comme à Brest", a expliqué le coach des Dogues.Pour lui, il n'est pas possible de considérer Lille comme un favori, vu le calibre de l'opposant. "Quand vous êtes le LOSC, vous n'êtes jamais favori face au Milan, qui est leader du Calcio. Y a-t-il eu un effet de surprise au match aller pour l'emporter ? Je ne sais pas. Mes joueurs ont été appliqués, le mérite leur en revient. Ils étaient investis à fond. Mais le Milan reste le Milan. Et en plus, il a été battu quelques semaines en arrière. C'est une équipe redoutable", a affirmé Galtier.Lille composera sans Renato Sanches et Zeki Celik, blessés. L'AC Milan, lui, sera privé donc, de Zlatan Ibrahimovic mais aussi Rafael Leao et Alexis Saelemaekers. Le club lombard est deuxième du groupe H avec 6 points, derrière le leader, Lille, qui compte 7 unités.