Lille-Ajax : Les réactions de Weah, Galtier et Ten Hag

Ce jeudi soir, Lille a été dominé par l'Ajax Amsterdam en seizième de finale aller de la Ligue Europa (1-2) . Pourtant, et de façon surprenante vu le déroulé de la rencontre, l'équipe dirigée par Christophe Galtier avait su ouvrir le score, grâce à une réalisation de Timothy Weah (72ème). Cependant par la suite, Tadic (87ème) puis Brobbey (89ème) ont crucifié le LOSC en scellant le succès de l'équipe hollandaise. Voici les premières réactions au terme du match.: "En première période, on était en difficulté avec le jeu de position de l’Ajax. On ne doit pas prendre ces deux buts, le penalty je ne suis pas trop sûr.. C’est bien de marquer mais je ne suis pas content car on n’a pas gagné. J’espère qu’on va aller là-bas, que je vais encore marquer et qu’on va sortir avec un résultat.": "Notre première mi-temps a été très faible par rapport à ce que nous avions prévu, notamment dans notre premier rideau défensif. On a manqué de rythme, on a rendu le ballon trop vite. C’était mieux en deuxième période, on a un peu plus joué. On a eu beaucoup de déchets techniques en première période.On a le bonheur de marquer sur une erreur individuelle de l’Ajax et puis patatras.partir du momentle penalty a été checké, sifflé, on doit rester dans le match. En quelques minutes, on se fait sanctionner. On n’a pas été à notre niveau. Même à 2-1, on est complètement ouvert alors que la qualification se joue sur deux matchs. C’est une déception, mais aussi une leçon que tout le monde doit retenir.. On doit se projeter sur le match de Lorient, qui arrivera rapidement (dimanche, en Ligue 1, ndlr). Certains joueurs n’ont pas été au rendez-vous, trop nerveux dans ce match-là. ": "C’était un match très intense, de la part des deux équipes. Mon équipe a très bien joué. Elle a montré du caractère.. Je suis content de l’ensemble du match. Je suis fier de mon équipe qui a su réagir même après avoir été menée au score. C’est vrai nous avons travaillé très fort là-dessus (la rage de vaincre), mais on a beaucoup travaillé. Cela se démontre chaque jour."