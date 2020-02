Ligue Europa : Vinicius, l’ancien Monégasque s’éclate au Portugal

Discret sur le Rocher, Carlos Vinicius est l’une des sensations de ce début de saison en Liga NOS. Alors que le Brésilien avait enchaîné les prêts l’an dernier, avec notamment six bons mois à Rio Ave (14 matchs et 8 buts) durant la première partie de saison, ce dernier a depuis définitivement rejoint le Portugal. En effet, après un passage mitigé du côté de Monaco, avec deux buts et deux passes décisives en 16 rencontres de Ligue 1, où il avait été utilisé avec parcimonie par Leonardo Jardim, l’attaquant revit à Benfica. Transféré pour environ 17 millions de Naples à Lisbonne l’été dernier, le natif de Rio de Janeiro ne cesse de faire parler de lui.

Benfica peut remercier Vinicius



Au sein de sa nouvelle formation, Vinicius semble visiblement beaucoup se plaire sous les ordres de Bruno Lage. Ce dernier en a petit à petit fait un titulaire indiscutable en attaque dans son 4-4-2, son principal schéma de jeu. Il faut dire que l’entraîneur lusitanien n’a pas eu trop le choix. En effet, que ce soit Chiquinho ou Haris Seferovic, ses compères devant, les deux joueurs ont connu une entame de saison laborieuse, avec pour le moment trois buts à eux deux en championnat. A l’inverse, le Brésilien est en feu et porte son équipe, actuellement en tête après 21 journées de Liga NOS. Auteur de 14 buts et sept passes décisives en 19 rencontres, le gaucher est même le meilleur buteur au Portugal, devant son coéquipier Pizzi.

L’Angleterre surveille Vinicius

Si Benfica va un peu moins bien depuis deux matchs, l’attaquant ne faiblit pas pour autant, avec notamment un doublé à son actif lors de la défaite contre Porto (3-2). Des prestations qui ont forcément attiré l’attention sur lui dernièrement. Ainsi, selon la presse portugaise,, alors que sa formation demanderait 50 millions d’euros pour le libérer. A l’aise dans le championnat portugais, Carlos Vinicius ne compte en revanche qu’. Alors que les Aigles ont été reversés en Ligue Europa, l’intéressé aura sans doute à cœur de se mettre en évidence sur la scène européenne. A lui de rectifier le tir dès ce jeudi lors du 16eme de finale aller contre le Shakhtar Donetsk.