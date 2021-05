Ligue Europa : Villarreal veut « relever le défi » contre Arsenal

¡Hoy jugamos en uno de los estadios más importantes de Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿! ¡Con ustedes, el Arsenal Stadium de Londres 🏟!



¡Todos preparados para el partidazo 💪!#UEL #EsNuestroMomento pic.twitter.com/Z1mg5981av

— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 6, 2021

Emery n'oublie pas Aubameyang et Xhaka

Unai Emery met la pression sur Arsenal. Malgré la victoire de Villarreal contre les Gunners en demi-finale aller de la Ligue Europa (2-1), l'entraîneur espagnol a fait de son ancienne équipe les favoris pour atteindre la finale de la compétition, qui aura lieu le 26 mai prochain à Gdansk (Pologne). «Notre histoire est plus courte, plus récente, mais elle est bien là. Nous sommes un club avec une structure solide, pouvant être compétitif contre ce genre d'équipe qui a des joueurs expérimentés.Nous avons montré de bonnes choses pendant 90 minutes à l'aller. Nous voulons reproduire cette performance lors du match retour. Nous avons beaucoup de respect pour Arsenal et pour la Ligue Europa », a notamment expliqué Emery en conférence de presse.« Nous avons hâte de jouer et nous avons beaucoup d'ambition, individuellement et collectivement.(...) Aubameyang ? C'est un tueur et le sera toujours. Il est de retour maintenant, et cela signifie que les alarmes se déclenchent. Il est très difficile de l'arrêter. Nous travaillons dans l'attente de la meilleure version d'Aubameyang. C'est une personne et un joueur formidable, a par la suite confié l'ancien entraîneur d'Arsenal, avant son retour à l'Emirates Stadium ce jeudi soir (21h00). Xhaka ?Je pensais la même chose à l'époque que maintenant. C'est un footballeur extraordinaire et une double personne extraordinaire. Je suis vraiment content qu'il apprécie ça à Arsenal. » Ce match retour promet d'être palpitant entre deux équipes qui n'ont plus grand chose à jouer en championnat.