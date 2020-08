Ligue Europa : Une finale pour Séville qui renverse Man U

Manchester United et les penaltys, c'est une grande histoire d'amour. Une idylle démarrée sur la scène locale, mais qui s'exporte bien au niveau continental. Et le Romeo de cette belle histoire n'est autre que Bruno Fernandes, encore une fois protagoniste principal. Dès la 7e minute, Marcus Rashford se heurtait à Yassine Bounou dans la surface andalouse. Et Fernandes exécutait la sentence pour permettre aux Mancuniens d'entamer la rencontre du bon pied. Le droit, en l’occurrence. Vieux routier de la Ligue Europa, Séville réagissait à la 26e minute. Suite à un centre rasant du latéral Sergio Reguilon, Suso reprenait du gauche pour tromper De Gea et égaliser. 1-1, c'était d'ailleurs le score au repos, malgré un bel enroulé de Martial à la demi-heure de jeu.

22 – Manchester United have now been awarded 22 penalties in all competitions this season, the most a team within Europe’s top 5 leagues has had in single campaign since Barcelona in 2015-16 (24). Standard. #UEL — OptaJoe (@OptaJoe) August 16, 2020





United entamait très bien la seconde période. Dès la 46e minute, Bruno Fernandes lançait Mason Greenwood qui butait sur Bounou, auteur d'un bel arrêt. Le portier du FC Séville allait d'ailleurs s'offrir un festival dans les minutes qui suivirent face aux attaquants des Red Devils. Un héroïsme récompensé, puisqu'un à un quart d'heure de la fin, Luuk De Jong permettait à Séville de prendre l'avantage (2-1). Sur un ballon à la trajectoire étrange signé Navas venu de la droite, Lindelöf laissait filer, mais De Jong était là pour reprendre du gauche.

À 2-1, le score n'allait plus évoluer malgré six minutes de temps additionnel. Manchester United s'incline donc malgré sa domination. Le FC Séville est plus que jamais le spécialiste de la Ligue Europa et l'a encore prouvé ce soir en se qualifiant pour sa sixième finale de C3.