Ligue Europa : "Un tirage un peu exotique", selon Olivier Cloarec

Olivier Cloarec, président du Stade rennais après le tirage au sort des groupes de Ligue Europa: "C'est un tirage un peu exotique. Le Dynamo Kiev qu'on a déjà affronté en 2018, on avait perdu les deux confrontations. Et puis Fenerbahce et Larnaca, deux équipes qu'on n'a pas encore affrontées. On sait qu'en Turquie l'ambiance va être chaude. Et Larnaca ce sera la découverte. Sur le papier, on peut estimer que c'est abordable. Mais les matches il faut les jouer, eux vont aussi défendre leurs chances. C'est sûr qu'en terme d'affiches, les supporters pouvaient avoir d'autres attentes (...) Pour les matches à domicile, les supporters viennent nous soutenir avant de venir voir l'adversaire, c'est un changement par rapport à il y a quelques années (...). C'est sûr que ce n'est pas simple de se déplacer en Turquie ou à Chypre, et Kiev, on ne sait pas encore où on va jouer. Pour les supporters et pour nous aussi, ça va nous faire faire des déplacements lointains dans un calendrier déjà chargé."